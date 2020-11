Google lâche du lest sur le cœur de Chromium pour des forks plus innovants

Puisque Chromium est un projet open source et largement utilisé, Google n'est bien entendu pas la seule société à contribuer au projet. Et la participation des éditeurs tiers est en hausse. On retrouve ainsi les entreprises Samsung, Opera, Intel, mais aussi LGE, ARM, Yandex ou Igalia.

Pour son navigateur Edge, Microsoft compte bien revenir dans la course. La firme de Redmond est d'ailleurs l'un des plus gros contributeurs à Chromium en dehors de Google, en cumulant 35 % des contributions. Sur ces douze derniers mois, 161 développeurs de Microsoft ont effectué 1 835 modifications au sein du répertoire de Chromium. Depuis son arrivée en 2018, la firme de Redmond a cumulé 4 443 changements.

En assouplissant les règles de gouvernance et en lâchant du lest sur le projet Chromium, Google pourrait dynamiser de nouveau le marché des navigateurs. Pour la filiale d'Alphabet, l'enjeu consiste surtout à déployer au maximum un Web toujours plus moderne afin d'être en mesure de développer des applications plus riches pouvant un jour supplanter les applications natives.

Selon les derniers chiffres de StatCounter, Google Chrome aurait à ce jour 66 % de parts de marché toutes plateformes confondues et 70 % sur PC et Mac.