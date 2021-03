Microsoft officialise la fin du support de son navigateur Edge (Legacy)

Le mois dernier, on évoquait sur Clubic les mises au rebut d'Internet Explorer et de « l'ancien » Microsoft Edge. Depuis quelques heures, Microsoft a mis ses plans à exécution, puisque son navigateur Edge ne va plus bénéficier de la moindre mise à jour.

Attention toutefois, il ne s'agit pas du Microsoft Edge basé sur Chromium, mais bien de la toute première version, baptisée « Legacy », et livrée à l'époque avec Windows 10.