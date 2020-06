Windows 10 : Edge basé sur Chromium commence son déploiement automatique

Cette nouvelle version du navigateur web est basée sur Chromium, afin d'assurer une meilleure compatibilité avec le contenu web et les extensions modernes. De meilleures performances et de nombreuses fonctionnalités (compatibilité avec le contenu 4K, Dolby Audio et Dolby Vision, mode lecture, annotation de PDF…) sont également au menu.

Il se sera passé du temps entre son annonce fin 2018 par Microsoft et son arrivée automatique auprès des utilisateurs, mais le nouveau Edge est enfin là. Enfin, presque, car son déploiement se fait depuis peu via Windows Update, qui, comme d'habitude propose le téléchargement par vagues.

Compatible avec toutes les versions de Windows 10, y compris la récente « 2004 » toujours en cours de déploiement via Windows Update également, Edge version Chromium devrait récupérer automatiquement - et dans la mesure du possible - les favoris, mots de passe, sites épinglés et extensions de votre navigateur Edge original.

Les mises à jour futures de Edge se feront d'ailleurs via Windows Update, ne laissant donc pas trop de choix aux utilisateurs.

Une fois installé, cette nouvelle version ne pourra d'ailleurs plus être supprimée de l'OS de Microsoft ; les utilisateurs sous Windows 7, Windows 8, macOS, iOS et Android peuvent également essayer la nouvelle version du logiciel propulsé par Chromium.