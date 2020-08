Microsoft va interrompre le support d'Internet Explorer dès 2021

Microsoft vient d'annoncer qu'Internet Explorer 11, la dernière version en date, ne sera plus supportée d'ici le 17 août 2021, soit dans un an tout juste. Si les utilisateurs pourront toujours utiliser le logiciel, il ne bénéficiera plus de mises à jour de sécurité ou d'améliorations de ses performances.

L'éditeur explique également qu'à partir de cette date, ses services en ligne ne seront plus accessibles depuis le navigateur. Les utilisateurs ne pourront donc plus se connecter à leurs comptes Office 365, à leur boite mail Outlook ou encore à leurs espaces de stockage OneDrive.

Seule la version web de Microsoft Teams, l'outil de visioconférence de l'éditeur, aura le droit à un petit répit. L'accès sera possible depuis Internet Explorer 11 jusqu'au 30 novembre 2021.