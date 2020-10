Windows 10 : le nouveau Edge sera maintenant inclus d'office avec des fonctionnalités exclusives

Edge 86 ajoute notamment un module de comparaison de prix accessible via la fonctionnalité « Collections », dans le panneau latéral de droite. Pour un article donné, consulté sur un site e-commerce, Microsoft effectue une recherche sur les sites concurrents afin d'afficher leurs prix.

On imagine que cet outil pourra être utile à plusieurs niveaux. Avec la pandémie, les achats en ligne se multiplient pour éviter les affluences en magasin. Et puis le Black Friday et les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas…

Sur Windows 10 10H2, Microsoft introduit également des fonctionnalités un peu spécifiques. Ces dernières découlent d'une intégration poussée du navigateur et expliquent notamment pourquoi Microsoft a rendu sa désinstallation impossible.