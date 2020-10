Microsoft Edge 86 débarque avec de nombreuses améliorations

Microsoft a tout d'abord amélioré la lecture des fichiers PDF. L'éditeur explique que la navigation d'un document est désormais simplifiée avec la prise en charge des tables des matières. Il sera donc plus facile de passer d'une section à l'autre. En outre, toutes les fonctionnalités du lecteur PDF de Microsoft Edge sur ordinateur sont désormais disponibles à partir du smartphone. En plus d'un défilement plus fluide, le document PDF profite du support des stylets électroniques, par exemple pour surligner une portion de texte.

La prise en charge du multi-profil au sein du navigateur n'était jusqu'à présent disponible que sur Windows 10. La voici désormais intégrée à Edge au sein de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Cette dernière permet par exemple de créer un environnement dédié au travail et un autre pour initier des sessions de surf personnelles.

En fin de mois dernier, nous rapportions que Microsoft finalisait l'intégration des thèmes du Chrome Web Store. Ces derniers sont désormais appliqués à la page d'un nouvel onglet.

Le gestionnaire de téléchargements de Microsoft permet aussi d'interagir directement avec l'explorateur de fichiers. Il est alors possible de supprimer, directement depuis le navigateur, des documents précédemment téléchargés.