Selon les observations de nos confrères de Neowin, la navigation au sein des menus de configuration est désormais plus rapide. Cette amélioration, bien que moins spectaculaire qu'une refonte visuelle, contribue directement à une expérience utilisateur plus agréable au quotidien. Les utilisateurs qui ajustent régulièrement leurs paramètres de navigation, qu'il s'agisse de la gestion de la confidentialité, des autorisations de sites ou des options d'apparence, bénéficieront d'un gain de temps appréciable.

Cette accélération n'est pas le fruit d'une simple modification de l'interface, mais d'un travail en profondeur sur l'architecture interne du navigateur. Microsoft a optimisé le backend de la page des paramètres, réduisant le temps de chargement et améliorant la réactivité globale. Cette approche souligne l'importance accordée par Microsoft à la performance et à la fluidité, même dans les aspects les moins visibles du navigateur. Il s'agit d'une évolution logique dans la quête constante d'un navigateur toujours plus performant et agréable à utiliser. Si l'amélioration peut sembler mineure à première vue, elle s'inscrit dans une démarche globale d'optimisation de l'expérience utilisateur. Des réglages plus rapides se traduisent par une navigation plus fluide et moins frustrante, en particulier pour les utilisateurs avancés qui personnalisent fréquemment leur navigateur.