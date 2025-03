Microsoft Edge n'a jamais eu autant d'utilisateurs

On doit bien avouer que pour son navigateur Web, Microsoft n'a pas chômé ces six derniers mois. Avec son projet Phoenix, l'éditeur entend repenser l'interface utilisateurs, laquelle troque le langage React pour WebUI2.0. Et il en résulterait des performances optimisées de 40% pour chacune des interactions avec le logiciel.

En tout, Microsoft semble convaincre les internautes qui l'adoptent de plus en plus, même s'il reste très loin derrière la pôle-position.