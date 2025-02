lightness

Bonjour,

Non non crois-moi mon expérience depuis plus de 10 ans sur le sujet : les anciens après une maj de windows se retrouve avec la page de Msn au démarage de Edge et après une actu ou deux se retrouve avec ce genre de message 1 à 2 fois par an mais bizarrement sur la même période et cela passe les bloqueurs de pub de très rare fois. donc c’est une fonctionnalité réellement utile si celle-ci fonctionne correctement. Car avecMicrosoft la nouveauté c’est toujours pertinant mais au fil des mises à jours comme le support est quasi inexistant cela devient vite la galère. c’est comme la fonction de la page nouvel onglet personnalisé qui a subitement disparu … alors qu’elle est apparu brièvement mais ne fonctionnait pas.