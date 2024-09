Les chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène. Selon un rapport publié par Gen Digital, plus d'un million de tentatives d’arnaque de ce type ont été bloquées par les plus antivirus les plus populaires que sont Norton, Avast, Avira et AVG au cours du deuxième trimestre 2024. L’analyse détaillée de ces tentatives d’escroquerie révèle des foyers particulièrement actifs en France, classée troisième dans la liste des pays les plus ciblés. En première position se trouve le Brésil, suivi de près par les États-Unis. En bas du classement, le Royaume-Uni et l’Argentine occupe respectivement les neuvième et dixième marches de ce triste podium.