Mais qu’est-ce donc ? Un nouveau flag dans Chrome Canary ? Oui, et pas n’importe lequel. Baptisé « Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection », cette fonctionnalité marque une nouvelle étape dans la lutte de Google contre les scams en ligne. En s’appuyant sur les capacités des grands modèles de langage (LLM), Chrome cherche à analyser les pages visitées pour évaluer leur légitimité et détecter les intentions malveillantes.