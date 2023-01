Malgré l'insistance de Windows 11, Edge reste tout petit face à Chrome

On remarque en effet sur le graphique ci-dessus que le navigateur de Google surclasse totalement ses concurrents avec 66 % de parts de marché, et ce de manière relativement stable tout au long de l'année. Très loin derrière, on trouve Microsoft Edge en seconde place avec 11 % de parts de marché. Le navigateur se trouve au coude à coude avec Firefox et Safari, dédié à l'écosystème d'Apple.

Tout en bas de la chaîne alimentaire, on trouve Opera à 3 % de parts de marché, ainsi que d'autres navigateurs conglomérés par Statcounter. De fait, l'analyse du site ne se montre pas parfaitement exacte, en se basant sur un très large échantillon mais qui n'est pas entièrement représentatif de la réalité.