Avec 1 300 % de croissance en un an, Microsoft Edge dépasse (de peu) Mozilla Firefox en mars

En janvier 2020, Microsoft lançait la toute nouvelle version « Chromium » de son navigateur Edge. Rappelons que la version Legacy de Edge, celle fournie avec Windows 10 à l'époque, n'est aujourd'hui plus supportée par Microsoft, au profit de la version Chromium .

Petit à petit, le navigateur Edge parvient à séduire son monde, si bien qu'entre mars 2020 et mars 2021, Edge a connu une progression de plus de 1 300 %. En effet, ce dernier est passé de 0,57 % de part de marché en mars 2020 à un peu plus de 8 % en mars 2021.