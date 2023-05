Devinez qui vient de piquer à Microsoft Edge la place de numéro 2 des navigateurs de bureau ?

Safari

Safari est sans conteste le navigateur à privilégier sur les systèmes macOS et iOS pour espérer profiter d'une expérience de navigation la plus fluide possible. On apprécie son intégration réussie aux environnements Apple, ses fonctionnalités astucieuses, sa bonne gestion des onglets, ses performances admirables et son respect de la confidentialité comparé à la manière dont les informations personnelles des internautes sont exploitées par la concurrence. On aimerait cependant le voir bénéficier de mises à jour plus fréquentes, gages de renforcement de la sécurité du navigateur en tant que tel.