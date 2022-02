Déjà devancé par Firefox et Edge en France, Safari perd du terrain au niveau global

Disponible sur les tablettes , smartphones et ordinateurs de la marque à la Pomme, Safari assure depuis de nombreuses années sa deuxième place dans les navigateurs web les plus utilisés au monde, loin derrière Google Chrome qui domine très largement ce marché. Pour autant, selon certaines données recueillies par StatCounter, il semblerait que le navigateur d’Apple perde du terrain sur les ordinateurs. En effet, il ne serait plus très loin d’être rattrapé par Firefox et Microsoft Edge à échelle mondiale.