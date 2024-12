Alors, concrètement, comment générer des images originales et personnalisées grâce à l’IA dans Edge ? Tout simplement en décrivant le plus précisément possible ce que vous attendez du générateur. Sujet, ambiance, détails, palettes de couleurs à privilégier, style à appliquer, etc. Un peu comme n’importe quel prompt adressé à un chatbot IA, nécessitant une réponse précise et approfondie.