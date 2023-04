Cette nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge va vraiment changer notre façon d'éditer les images !

« Supposons que vous travaillez sur une présentation et que vous créez les visuels qui l'accompagnent. Désormais, au lieu de devoir télécharger, enregistrer et modifier dans une application distincte sur votre PC ou appareil macOS, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'image web souhaitée et, sans quitter la fenêtre de votre navigateur, recadrer, régler l'éclairage et la couleur et ajouter des filtres. À partir de là, vous pouvez enregistrer l'image modifiée pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez également commencer à éditer simplement en survolant une image et en sélectionnant "Modifier l'image dans le menu". Cela réduit le besoin de basculer d'une application à l'autre. »