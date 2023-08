Comment Microsoft va intégrer Teams à son navigateur Edge

S'il est loin derrière Chrome, Edge n'en demeure pas moins l'un des navigateurs les plus utilisés dans le monde. Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients, la firme de Redmond y intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités. En avril dernier, nous apprenions par exemple que Microsoft planchait actuellement sur un tout nouvel outil permettant de modifier et d'enregistrer des photos et des vidéos. Désormais, le géant américain réfléchit à un moyen d'incorporer davantage Teams à Microsoft Edge.