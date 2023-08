Découvrez comment l'IA de Bing rendra Edge plus pratique au quotidien

Sur X.com, un certain Leopeva64 a récemment découvert une nouvelle option dans la version pour ordinateur de Microsoft Edge (canal Canary) : lorsque vous écrirez du texte, le navigateur vous permettra de faire appel aux services de Bing IA pour vous suggérer des modifications. Plus concrètement, en sélectionnant une portion de texte, vous serez alors en mesure de demander à l'IA de réécrire la section de texte souhaitée. Edge vous affichera alors une fenêtre contextuelle avec du texte généré par IA dans le style de votre choix : professionnel, décontracté, enthousiaste et informel.