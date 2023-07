Connaissez-vous l'étonnante histoire de la marque X.com ?

Début 2000, la société dirigée par Elon Musk fusionne avec son concurrent direct, Confinity. L'homme d'affaires sud-africain devient l'actionnaire principal et le PDG de la nouvelle entité, qui conserve naturellement le nom de X.com. Néanmoins, ce dernier n'inspire pas confiance aux internautes et les employés rapportent de plus en plus souvent des « e-mails terribles, horribles » en raison de sa consonance pornographique. Musk reste cependant toujours sur ses positions, séduit par la sonorité de la lettre X, et sûrement par la classe de son adresse e-mail de l'époque, e@x.com.

Cette situation ne durera pas éternellement, car ses équipes et ses collaborateurs le pressent de plus en plus d'abandonner X au profit d'un autre nom plus populaire. En effet, dans ses cartons, Confinity dispose d'un autre service de paiement en ligne, plus abouti et très apprécié des vendeurs sur les plateformes de e-commerce : PayPal. L'idée est alors de donner à l'entreprise le nom de son service le plus prometteur. Hors de question pour Elon Musk, qui estime que « ce serait comme si Apple s'appelait le Mac ». Pour lui, X doit changer le monde de la finance, devenir « l'Amazon des services financiers », et il doit primer sur tout le reste.