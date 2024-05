Twitter bascule définitivement à l'adresse X.com

À son arrivée, Elon Musk avait annoncé ses grandes ambitions pour le réseau social qu'il venait de racheter. Et la première marque de ces changements à venir, ça avait été évidemment le nouveau nom de la plateforme, qui devenait X, et adoptait pour l'occasion un nouveau logo. Depuis, un certain nombre de nouveautés ont aussi été apportées au réseau social, afin de mieux correspondre à la vision d'Elon Musk. Et pour ce qui est du changement d'identité, une annonce que vient de faire le milliardaire américain montre qu'elle est parachevée.