Elon Musk veut réellement remplacer votre banque par X.com (ex-Twitter)

S'il y a une chose dont Elon Musk ne manque pas, c'est de nouvelles idées. Et celle qu'il a proposée à son équipe durant une réunion dont l'audio a été transmis au média The Verge est conséquente. Il veut en effet proposer des services financiers sur X.com, qui seraient accessibles aux utilisateurs de la plateforme dès la fin de l'année prochaine.

Et l'homme le plus riche du monde ne souhaite pas se cantonner à un simple service de réception et d'envoi d'argent tel que Lydia. « Si ça implique de l'argent, ce sera sur notre plateforme. De l'argent, des titres ou autre chose. Il ne s'agit donc pas simplement d'envoyer 20 dollars à mon ami. Vous n'aurez pas besoin d'un compte bancaire » s'est-il ainsi enthousiasmé.