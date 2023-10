Comme promis par Elon Musk, vous allez pouvoir passer des appels audio et vidéo sur X.com (ex-Twitter)

Parmi les innombrables promesses faites par Elon Musk depuis un an (déjà…) et son rachat de Twitter figurait la possibilité de passer un jour des appels audio et vidéo directement sur X.com.

Depuis quelques jours, certains utilisateurs ont accès à cette nouvelle fonctionnalité, visiblement en cours de déploiement dans le monde entier. Certains ont en effet reçu une notification leur indiquant la disponibilité immédiate de cette fonction régulièrement évoquée ces derniers temps par le grand manitou de la plateforme.