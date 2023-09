Vos appels audio et vidéo depuis X.com (ex-Twitter), c'est pour très bientôt !

C'est connu. Elon Musk rêve d'une application similaire au WeChat chinois et qui serait ainsi capable de proposer tous les services indispensables au quotidien. X.com doit être le vecteur de cette ambition, qui commence à se matérialiser avec l'annonce d'une nouvelle fonctionnalité en approche.

En effet, l'homme le plus riche du monde vient de communiquer sur son réseau à propos du déploiement à venir d'une fonctionnalité permettant de passer des coups de fil directement à partir de la plateforme. L'utilisateur aura le choix, selon le sobre message d'Elon Musk : « Les appels audio et vidéo arrivent sur X. » Une offre d'autant plus intéressante qu'elle ne se cantonne pas aux seuls smartphones.