Et si vous trouviez votre prochain emploi sur X ? Elon Musk veut concurrencer LinkedIn

On apprend enfin qu'un compte @TwitterHiring avait été créé il y a quelques mois, et que certaines organisations vérifiées, dont Workweek, ont d'ores et déjà été autorisées à publier des offres d'emploi sous la forme de cartes déroulantes intégrées directement sous leur biographie. La possibilité de publier ces offres d'emploi en haut de profil a d'ailleurs été ajoutée à l'offre « verified for organizations » de la plateforme… ce qui devrait permettre à plus d'entreprises abonnées de procéder à ce genre de publication.