L'IA de LinkedIn pourra bientôt se charger de rédiger vos posts "inspirants"

LinkedIn

LinkedIn est un incontournable de la vie professionnelle. Il est possible d’y rechercher et d’y trouver le job de ses rêves, directement sur l’application. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de créer un profil à jour, de renseigner ses centres d'intérêt professionnels et d’agrandir son réseau.

On aime la fluidité d’utilisation de l’application LinkedIn, la pertinence des suggestions de sujets d’actualité et la possibilité de suivre au plus près les candidatures envoyées. Le nombre total de candidats est souvent visible sur les offres, une indication bienvenue pour pouvoir se positionner.