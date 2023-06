Clippy : le légendaire assistant est de retour avec ChatGPT, voilà comment l'installer

Clippy by FireCube est déjà disponible sur le Microsoft Store et est compatible avec Windows 10 et Windows 11. Le petit bémol est que l'application nécessite l'utilisation d'une clé OpenAI personnelle, que vous pouvez générer et acheter en ligne. FireCube sait qu'il s'agit de l'un des plus grands problèmes de son application et affirme être en train de travailler sur une solution pour contourner cela.

Autre problème majeur : l'application a été mise sur GitHub il y a seulement quelques jours, et le développeur observe qu'elle fait encore l'objet de problèmes et de plantages aléatoires. Il ne faut donc pas encore s'attendre à une parfaite stabilité à ce stade.