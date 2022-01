LinkedIn veut accueillir les événements professionnels virtuels avec une nouvelle plateforme audio et vidéo

Profitant d'un certain essoufflement de Clubhouse , LinkedIn veut aller plus loin qu'avec son outil Live Video, qui autorise tous les membres et pages approuvés à diffuser du contenu vidéo en direct sur un profil, une page ou un événement LinkedIn. Celui-ci a bien fonctionné ces deux dernières années, avec 1,5 million de créateurs, et c'est pour cela que la filiale de Microsoft veut aller plus loin, en mettant au point cette plateforme virtuelle.