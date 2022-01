Clubhouse se lance sur le web... mais c'est peut-être déjà trop tard

Plus besoin de devoir télécharger l’application ou de se connecter. Désormais il est possible d’écouter des rediffusions et des salons en direct avec la fonction « Replay » activée directement depuis le navigateur web d’un ordinateur ou d’un smartphone . Cette fonctionnalité est néanmoins en phase de test et devrait réserver son petit lot de bugs aux utilisateurs et utilisatrices résidant aux États-Unis, les seuls y ayant accès pour le moment. La start-up américaine précise toutefois qu’elle envisage de l’étendre à d’autres types de salon et à d’autres pays ultérieurement, du moins « si les gens la trouvent utile ».