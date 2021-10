ClubHouse autorise finalement le partage d'audio en "preview"

Non contente d'avoir annoncé « Wave », son nouveau système d’invitation, Clubhouse continue sur sa lancée en révélant un tas de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur. Parmi elles, un outil « Clips », qui permet de partager un aperçu audio des salons publics. Concrètement, lorsque les créateurs et créatrices et les modérateurs et modératrices d’un salon autorisent cette fonction, les utilisateurs et utilisatrices pourront appuyer sur une icône en forme de ciseaux pour enregistrer un aperçu audio de 30 secondes. Cet extrait peut ensuite être édité puis partagé sur les autres réseaux sociaux dont Instagram , Twitter, Facebook , iMessage ou WhatsApp . Actuellement en beta, la fonctionnalité a été déployée auprès d’une sélection de créateurs et créatrices.