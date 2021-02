Sans surprise, Facebook plancherait sur un service concurrent à Clubhouse

Sorti en avril dernier, Clubhouse est un réseau social un peu particulier puisqu'il est entièrement basé sur des partages audio entre groupes d'amis. Sur invitation uniquement, le service se présente sous la forme d'une application pour iOS.

Selon Software Pundit, alors que la valorisation de ce réseau était de 100 millions de dollars en mai 2020, soit un mois après sa sortie, celle-ci serait passée à 1 milliard de dollars le mois dernier.

En interne, la direction de Facebook a demandé à ses employés de concevoir un service similaire. Ce dernier serait pour l'instant en version expérimentale. Chez Facebook, un porte-parole se contente d'affirmer au New York Times que l'audio et la vidéo ont toujours fait partie des moyens de communication mis à disposition par la société et que cette dernière continue d'explorer de nouvelles manières d'optimiser l'expérience utilisateur.