Collab : l'app de création de mini-clips musicaux, créée par Facebook, est officiellement lancée

Facebook propose aujourd'hui un outil créé spécifiquement dans ce but nommé Collab, une nouvelle application développée par l'équipe NPE chargée de penser et de concevoir de nouvelles expériences pour le réseau social.

Le principe est simple. Chaque utilisateur enregistre sa séquence d'une durée de quinze secondes. Il peut jouer d'un instrument, chanter ou simplement taper du pied en rythme comme il l'entend. Chaque vidéo est ensuite envoyée dans un flux Collab, qui réunit jusqu'à trois clips afin que chaque membre du projet puisse voir le résultat une fois combiné. Les vidéos sont jouées en boucle pour simplifier l'utilisation et la fabrication du mix final.

On peut s'y retrouver entre amis ou membres d'un groupe, mais il est également possible depuis la page d'accueil de rejoindre des collaborations déjà lancées pour y apporter sa touche personnelle et rencontrer d'autres musiciens amateurs et confirmés.