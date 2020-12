Reddit se paie Dubsmash, concurrent de TikTok

Si Dubsmash n’a certainement pas la popularité d’un TikTok, la plateforme semble avoir la préférence des adolescents afro-américains, dont 25% environ seraient inscrits sur l’application. L’application compterait également 70% d’utilisatrices au total. Pourquoi choisir de communiquer sur cet aspect en particulier ? Tout simplement car Reddit cherche à se racheter une conduite et à se poser en plateforme inclusive et multiculturelle après de nombreux dérapages ayant eu lieu sur certains sous-forums.

« Reddit et Dubsmash partagent un profond respect de la mise en commun des communautés », déclare Steve Huffman, P.-D.G. de Reddit. Et, selon lui, la nouvelle acquisition de son entreprise « met en lumière les créateurs sous-représentés, pendant que Reddit développe la fibre communautaire à travers des milliers de thématiques et passions différentes ». Un sentiment bien entendu partagé par Suchit Dash, patron de Dubsmash, qui se dit impatient de poursuivre l’aventure en permettant aux redditors de profiter de nouveaux outils de création.

Reddit rejoint ainsi la liste grandissante d’entreprises qui se lancent à l’assaut du géant TikTok — après Facebook et les Reels d’Instagram, ou encore les Shorts de YouTube.