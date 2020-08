Contenus haineux : Reddit affirme avoir interdit 7 000 subreddits

Toutefois, elle signale qu'il s'agit là d'une « étude préliminaire », promet de fournir des chiffres plus détaillés à l'avenir et rappelle que la collecte de ce genre d'informations est parfois difficile. Dans son communiqué, Reddit déclare ainsi : « Parfois, la haine peut être très manifeste, d'autres fois, elle peut être plus subtile. […] De plus, les gens sont étrangement créatifs sur la façon d'être méchants les uns envers les autres. Ils font évoluer leur langage pour le rendre difficile à comprendre pour les étrangers (et les modèles). Tout cela pour dire que le langage haineux est intrinsèquement nuancé ».