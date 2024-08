On le sait, avec son nombre incalculable de communautés, Reddit peut être un formidable outil, comme il peut susciter la controverse. Mais il est une plateforme pleine de vie où les données et informations foisonnent, dont beaucoup se nourrissent. Lors d'une interview donnée à nos confrères de The Verge, son cofondateur et président-directeur général, Steve Huffman, a poussé un coup de gueule en bonne et due forme contre Microsoft et divers moteurs de recherche, tels Anthropic, Perplexity et Bing, bien entendu.