Greenroom, la nouvelle application de Spotify concurrente de Clubhouse, est dispo sur Android et iOS

Tout comme Clubhouse, Spotify tente sa chance dans le domaine des réseaux sociaux qui reposent sur l’audio. Cette nouvelle application permet de créer et de rejoindre des salons de discussions en direct autour de sujets divers. La différence majeure réside dans le fait que Greenroom est accessible à tous, a contrario de Clubhouse qui se veut plus sélectif à l’entrée en ne permettant l’inscription que sur invitation.

Dissociée de l’application de streaming musical suédoise, il reste néanmoins possible aux nouveaux utilisateurs de s’inscrire sur Greenroom avec leurs identifiants Spotify. Lors du processus de création d’un compte, il est demandé aux nouveaux membres de choisir quelques-uns de leurs centres d’intérêt afin de proposer une expérience adaptée pour chacun.

Au programme de cette nouvelle application, on retrouvera des conversations plutôt axées autour de la musique, de la culture et du sport. Précisons à ce sujet que Greenroom s'appuie sur l’architecture de Locker Room, une appli créée à l’origine par Betty Labs et consacrée aux discussions sur des sujets sportifs. Spotify l’avait alors racheté dans le but de développer Greenroom. L’apparence générale de cette nouvelle version a donc été repensée pour correspondre au nouveau branding.