Netflix prépare une série sur les cofondateurs de Spotify

C'est un nouveau projet qui est en phase de concrétisation pour le géant du streaming Netflix. Après avoir annoncé en décembre 2019 travailler sur une série qui retracerait l'histoire de Spotify, le tournage est annoncé pour ce deuxième semestre 2021.

Comportant six épisodes, cette série, dont la page a déjà été créée sur le site de Netflix, annonce « an untitled Spotify drama » sans titre, alors que celui de l'ouvrage de Sven Carlsson et Jonas Leijonhufvud est Spotify Untold.

Netflix se réserve une part de personnalisation sur l'histoire de la start-up suédoise, fondée en 2006 et devenue, en 15 ans, un géant du streaming musical mondial. Comptant à présent près de 350 millions d'utilisateurs, Spotify aura donc bien droit à sa fiction qui mettra en scène ses pères fondateurs Daniel Ek et Martin Lorentzon. Ces derniers seront joués par deux acteurs suédois, respectivement Edvin Endre pour Ek et Christian Hillborg pour Lorentzon.

À l'heure actuelle, la principale incertitude concerne la présence ou non d'un personnage figurant Steve Jobs dans la série. Ce dernier, d'après les données recueillies dans Spotify Untold, aurait tout fait pour éviter l'implantation de Spotify aux États-Unis en 2010, alors qu'Apple Music détenait près de 80 % des parts de marché. Affaire à suivre donc, pour une série annoncée comme une « histoire de David contre Goliath sur la façon dont les convictions fortes, la volonté implacable et les grands rêves peuvent aider les petits joueurs à affronter les titans de la technologie ».