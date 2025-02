« Le quatrième trimestre a été le plus fort de notre histoire et a dépassé les prévisions de 10 millions » indique le communiqué de presse, en parlant du nombre d'utilisateurs de la plateforme. Car sur cette période, Spotify a enregistré 35 millions de nouveaux utilisateurs actifs, ce qui fait que la plateforme compte à ce jour 675 millions d'utilisateurs à travers la planète – soit une hausse de 12% sur un an. Et lors des trois derniers mois, le nombre d'abonnés payant est passé de 240 à 263 millions de personnes.

« Nous avons terminé l'année 2024 avec de solides performances au quatrième trimestre, la quasi-totalité de nos indicateurs de performance dépassant les prévisions et la rentabilité atteignant des niveaux records » s'est réjoui Spotify. Le groupe s'attend par ailleurs à vivre une nouvelle année de croissance durant 2025.