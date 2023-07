Pourquoi Spotify est toujours en croissance d'utilisateurs, mais... toujours pas rentable ?

Au total, Spotify a connu une hausse de 27 % sur un an pour ce qui est des utilisateurs actifs, et de 17 % en ce qui concerne les abonnés payants, ces derniers étant plus de 220 millions dans le monde. « Spotify a connu un très bon trimestre. Nous avons dépassé nos prévisions et accueilli plus d'utilisateurs et d'abonnés que prévu, la croissance se poursuivant sur les marchés du monde entier », indique Spotify.