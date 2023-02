Est-ce que Spotify est en train de monter... ou en train de tomber ?

Daniel Ek ne regrette pas d'avoir élargi le nombre de contenus proposés sur Spotify, notamment dans le domaine du podcast. La société a lourdement investi depuis plusieurs années pour faire de l'application l'une des plateformes prioritaires d'écoute d'émissions audio, avec le rachat de studios et de contenus exclusifs pour fidéliser son audience.

Pour 2023, les équipes de Spotify n'ont qu'un seul mantra : « rapidité et efficacité ». Le groupe, qui s'est récemment séparé de 600 salariés, va également se réorganiser pour une prise de décision plus rapide. Alex Norstrom, directeur commercial de Spotify, et Gustav Söderström, directeur des produits de Spotify, sont devenus vice-présidents de l'entreprise et vont obtenir plus de responsabilités dans les évolutions du service afin de gagner en flexibilité. Les investissements vont par ailleurs être ralentis cette année. Daniel Ek explique vouloir désormais tirer parti des dépenses déjà réalisées, dans les podcasts ainsi que dans le livre audio.

Spotify sait qu'elle n'est pas encore la plateforme de référence dans le domaine de l'audiobook, mais cela ne pose pas de problème à son dirigeant. Celui-ci déclare : « Il y a deux types d'entreprises : il y a l'entreprise qui attend qu'elle soit parfaite du premier coup... et puis l'entreprise qui publie quelque chose dont elle sait qu'elle a besoin de travail et qui s'améliore rapidement à partir de là. Nous sommes définitivement les derniers. »

L'heure est donc aux économies et aux dépenses mesurées pour Spotify, qui vise toujours le milliard d'abonnés en 2030, mais aussi une rentabilité pérenne dans les prochaines années.