Spotify renforce sa position dans le domaine du podcast avec deux nouvelles acquisitions

Chartable, qui ne sera appliquée qu’aux podcasts, est « une plateforme d'analyse des podcasts qui permet aux éditeurs de connaître et de développer l'audience de leurs produits grâce à des outils d'attribution promotionnelle et d'analyse de l'audience ». Cet outil devrait aider Spotify à renforcer l’offre proposée depuis le rachat de Megaphone , qui aide notamment les créateurs et créatrices à lancer, monétiser et mesurer leurs activités.