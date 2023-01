Spotify annonce sa conférence annuelle... et on attend tous la même chose

L'événement aura lieu, en direct sur YouTube et sur le site de Spotify, le 8 mars à 13 h, heure de New York, et donc à 19 h dans le pays de M. Pokora. Au-delà des inquiétudes et des attentes, l'amélioration du service et l'annonce de nouvelles productions côté podcast sont toujours les bienvenues, d'autant que la concurrence ne relâche pas ses efforts pour détrôner le géant suédois.