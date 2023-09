Spotify HI-FI : l'abonnement en approche et il n'est pas donné

Spotify n'est pas le leader du marché pour rien. En plus de son vaste catalogue et de son accessibilité, l'entreprise investit massivement dans l'innovation. Ainsi, sa plateforme propose des outils que la concurrence n'a pas forcément, et c'est un argument qu'elle met en avant pour se démarquer.

L'offre Supremium devrait ainsi regrouper toutes les dernières avancées technologiques de Spotify, et cela passera évidemment par plus d'intelligence artificielle. Par exemple, il sera possible de générer automatiquement des playlists, en se basant sur des humeurs, des ambiances ou des genres, et ce, de manière toujours plus pertinente. D'autres options de mixage avancées feront également leur apparition, comme la possibilité de trier des chansons en fonction de leur rythme ou d'activer des transitions fluides entre chacune d'elles, un peu comme un DJ à domicile.