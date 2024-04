Spotify s'apprêterait à lancer une offre "Lossless", mais avec un inconvénient par rapport à Apple Music

Comme le rapportent plusieurs utilisateurs sur Reddit, Spotify serait quoi qu'il en soit en train de tester un nouveau menu de sélection de la qualité audio, permettant cette fois de choisir une option « Lossless ». Derrière cette option se cacheraient des fichiers audio FLAC pouvant monter à un maximum de 24 bit/44.1kHz selon des bribes de code dévoilées sur Reddit et relayées par The Verge. En comparaison, Apple Music propose des fichiers sans perte allant de 16 bits/44,1 kHz (considéré comme la qualité CD) à 24 bits/192 kHz.

Au-delà de cette qualité audio accrue, Spotify assortirait son offre « Music Pro » de quelques fonctionnalités exclusives. Parmi elles, une nouvelle fonction de remix pour « accélérer, fusionner et éditer » les morceaux, mais aussi une option permettant d'optimiser l'expérience audio pour certains écouteurs ou casques en particulier, comme les AirPods d'Apple, explique 9to5Mac. On apprend enfin que des filtres basés sur l'IA, et donc plus perfectionnés que ceux existants, seraient enfin ajoutés pour la recherche et la création de listes de lecture.