Apple Music dévoilerait prochainement une souscription haute qualité audio

Les choses pourraient néanmoins rapidement changer et plus vite que prévu. Selon les informations du site Hits Daily Double, qui cite des sources dans l'industrie musicale, Apple devrait lancer une offre de musique haute fidélité « dans les semaines qui viennent », sans plus de précisions, en même temps que la troisième génération des AirPods, attendue également pour cette année.

Contrairement à ses petits camarades, le constructeur californien pourrait proposer cette offre haute-qualité sans surcoût aux abonnés, ce qui en ferait l'une des plus abordables du marché… Doublée d'un sacré avantage marketing pour recruter de nouveaux clients férus de bon son.

On retrouve d'ailleurs, dans la bêta d'iOS 14.6, tout juste livrée aux développeurs, des mentions explicites comme « audio lossless », « high-quality stereo streaming » et « Hi-Fi » dans le code de l'application Musique.

Apple pourrait, toujours selon cette version bêta, décider automatiquement de basculer entre la qualité standard et la haute résolution selon la qualité de la connexion de l'utilisateur mais aussi de son équipement audio.

Le constructeur pourrait ainsi réserver son offre HiFi aux possesseurs d'AirPods Pro et d'AirPods Max , et peut-être même d'AirPods 3, qui profiteraient également de titres en Dolby Audio, le format d'audio spatialisé lancé il y a quelques mois.