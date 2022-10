Spotify : la Hi-Fi, enfin ?

En l'occurrence, la plateforme ne serait toutefois pas tout à fait fixée sur le contenu de cette offre Platinium et sur la pertinence de déployer plusieurs abonnements premiums différents. Interrogé par The Verge, l'utilisateur de Reddit ayant partagé la capture d'écran du sondage a en effet précisé que plusieurs versions de cet abonnement étaient évoquées. Une des versions à l'étude pourrait ainsi comprendre un accès aux livres audio que Spotify a commencé à proposer à la rentrée. Cette autre formule serait par contre encore plus chère, rapporte The Verge. Pour rappel, l'abonnement Spotify individuel coûte actuellement 9,99 euros.