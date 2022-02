Spotify Hi-Fi : même le P.-D.G. est incapable de dire quand l'écoute en haute qualité sera disponible

En attendant, Spotify s’est fait coiffer au poteau par Apple Music et Amazon Music , tous deux proposant une qualité audio lossless sur l’ensemble de leur catalogue et sans surcoût. De quoi pousser le leader du marché à revoir sa position, puisque le projet initial était de proposer une offre Hi-Fi en qualité CD moyennant une augmentation de prix. Depuis, Spotify semble avoir changé de disque et il ne serait plus question de forfait plus élevé.