Apple met la main sur BIS Record pour enrichir son offre de musique classique

Une interface qui mériterait sérieusement d'être peaufinée, mais un catalogue qui devrait encore gagner en richesse, en diversité et en profondeur. C'est ce que l'on peut dire d'Apple Music Classical, qui va désormais pouvoir s'appuyer sur l'expertise et le portfolio du suédois BIS Record, un label spécialisé depuis 1973 dans la musique classique, et dont l'acquisition a été annoncée par Apple le 5 septembre.