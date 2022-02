Apple rachète AI Music, spécialisée dans la génération automatique de bandes-son

Le montant de ce rachat est pour le moment tenu secret, tout comme ce sur quoi la douzaine d’employés d’AI Music œuvrera. Cette technologie devrait cependant venir se greffer aux différentes verticales d’Apple, notamment aux playlists de Fitness+ et d’Apple Music , voire à ses outils d'édition et d’enregistrement de musiques comme Garageband et Logic . Les scénarios possibles sont légion, mais il faudra attendre une communication plus claire de la marque à la pomme pour en savoir plus.