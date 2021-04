Apple et Alphabet investissent dans UnitedMasters, plateforme équitable pour artistes indépendants

Comme évoqué plus haut, Apple n'est pas la seule entreprise à investir dans UnitedMasters, Alphabet et le fonds de capital californien Andreessen Horowitz (a16z) ont aussi participé à la levée de 50 millions de dollars annoncée par le service. Pour la firme de Cupertino, mettre des billes dans UnitedMasters n'est pas anodin. Cela devrait notamment permettre d'enrichir l'offre Apple Music et l'ériger en plateforme de streaming audio capable de faire émerger de jeunes talents et des artistes indépendants.

« Les artistes indépendants jouent un rôle important dans la croissance et le succès de l'industrie musicale, et UnitedMasters, comme Apple, s'engage à les valoriser », a d'ailleurs indiqué Eddy Cue, vice-président des services et logiciels chez Apple, à l'occasion de cet investissement.